الفتح: حادثة المطار كشفت مسلسل تشويه سمعة الحشد وفصائل المقاومة

أكد عضو تحالف الفتح ، علي حسين ، السبت ، أن حادثة استهداف المطار الأخيرة كشفت مسلسل تشويه سمعة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة.

وقال حسين ل / المعلومة /، إنه “بعد إلقاء القبض على المتهم المدعو اكرم القيسي بحادثة استهداف المطار والبعثات الدبلوماسية كشف مسلسل تشويه سمعة فصائل المقاومة والحشد الشعبي”، مبينا أن “المسلسل قائم بدعم خارجي دولي تنفذه أجندات سياسية عراقية”.

وأضاف، أن “عملية تشويه سمعة قوى فصائل المقاومة والحشد الشعبي بدأت من جرائم الاغتيالات بأسلحة الكاتم وإلقاء القبض على عمر العاني وعلي العبيدي المسؤولين عنها وصولا الى حادثة المطار الأخيرة”.

ورجح عضو تحالف الفتح “ارتباط منفذ الحادثة اكرم القيسي بعناصر أشباح الصحراء الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية مرتبطة بشخصيات ذات مناصب رئاسية في الحكومة الحالية”.