الاتحاد الكردستاني: الصدر أدرك صعوبة تمرير “حكومة الاغلبية”

أرجع عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، السبت، قرار الكتلة الصدرية بتجميد المفاوضات السياسية الى صعوبة انجاز مشروعهم في تشكيل حكومة أغلبية.

وقال الشيخ ل /المعلومة/ إن “حكومة الأغلبية صعبة التطبيق في الوقت الحالي، بسبب طبيعة البلاد والأوضاع السياسية”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي أثبت قوته وحضوره في المشهد السياسي، وبالتالي أصبح من الصعوبة تشكيل حكومة أغلبية في الوقت الحالي، والتوافق هو الحل للخروج من الأزمة الحالية”.