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الحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة تسلل لـ"داعش"الارهابي شرق بيجي


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تسلل لتنظيم “داعش” الإرهابي شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان إن "بعد ورود معلومات استخبارية من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي تفيد بوجود محاولة تسلل لعناصر فلول داعش الإرهابي الى قضاء بيجي، حيث سارعت قوة من اللواء 51 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية بتفتيش مناطق الحوايج والمقالع في حوض دجلة والعبور الى الضفة الأخرى".

وأضافت، أنه "كان عناصر داعش ينوون التسلل الى منطقة البعيجي شرق قضاء بيجي قبل ان تفشل قوات الحشد الشعبي محاولتهم الخائبة".

 

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