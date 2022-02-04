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الإطار التنسيقي ينفي التوجه بسؤال للمرجعية الدينية بشأن حكومة الأغلبية


بين الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، اليوم الجمعة، حقيقة مطالبته المرجعية الدينية العليا بييان موقفها من حكومة الاغلبية السياسية.

وقال الإطار في بيان إنه "يؤكد على الاطار التنسيقي هو مركز قرار سياسي قيادي ينحصر باشخاص القيادة العشرة وامينه التنفيذي فقط وليس من حق اي شخص اخر ادعاء انه عضو فيه فضلا عن انه قيادي ونرجو من وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية رعاية هذا المفهوم عن تقديم اي شخص في الاعلام".

وأضاف، "اننا في الاطار التنسيقي نكن كل الاحترام والتبجيل لمقام المرجعية العليا ولسنا في مقام من يطالب المرجعية ببيان موقف في اي حادثة"، داعياً جميع من ينتمي لقوى الاطار التنسيقي وداعميه ومحبيه ان "لا يزجوا اسم الاطار في اي حديث اعلامي او غيره وترك ذلك الى هيأته القيادية حصراً".

وتابع، "نهيب بجميع القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية بعدم اضافة صفة عضو الاطار التنسيقي لأي شخص غير قيادة الاطار التنسيقي".

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