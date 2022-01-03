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السيد حسن نصر الله: سينال العقاب من امر وشارك بجريمة اغتيال قادة النصر


جدد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، استنكاره للجريمة الأميركية بحق قادة النصر، مؤكدا ان من قام بهذه الجريمة سينال العقاب.

وقال نصر الله في كلمة له، ان “استشهاد قادة النصر سبب رد فعل مليوني لإخراج القوات الاميركية من العراق”. وأضاف ان “التسامح أو التعمية عن بقاء القوات الأميركية في العراق هو قتل جديد للشهيدين سليماني والمهندس”.

واكد: “سينال العقاب من امر وشارك بجريمة اغتيال قادة النصر والثأر لهما هو خروج القوات الأميركية”.

وبين ان “مصير القوات الأميركية هو الخروج من هذه المنطقة، خصوصا ان قاعدة التنف الاميركية في سورية تعمل لاعادة تجنيد داعش في المنطقة، وبالتالي فأن المقاومة هو الخيار الصحيح لإخراج القوات الاميركية من سوريا”. 

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