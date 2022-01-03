نائبة سابقة : الحكومة ترسل أموال الوسط والجنوب الى كردستان لغايات سياسية

بينت عضو مجلس النواب السابق ندى جودت الاثنين، إن ارسال الأموال من قبل الحكومة المركزية للإقليم تهدف الى كسب الدعم السياسي.

وقالت جودت في تصريح ل /المعلومة/، إن “هدف إرسال الأموال من قبل الحكومة المركزية الى إقليم كردستان في هذه التوقيت وأضح “مشيرة الى أن “أموال الوسط والجنوب في كردستان والعائدات سياسية”.

وأضافت أن “جميع الحكومات عملت على كسب مناصب سياسية باموال الشعب، والكاظمي يرسل الأموال بهدف كسب الدعم الكردي لتجديد حلم الولاية الثانية”.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، قد اكد، في وقت سابق، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 200 مليار إلى إقليم كردستان شهريا رغم الدخول بالسنة المالية الجديدة وانتهاء العمل بالموازنة السابقة.