زينب سليماني: ستتحول دموع الحزن الى فرح بتحرير العراق من امريكا

جددت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، استنكارها للجريمة الأميركية التي اغتالت والدها برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت سليماني في كلمة القتها بمناسبة احياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر، ان “الشهيد سليماني كان يحب العراق والعراقيين من صميم قلبه، إضافة الى ان علاقة والدي بالمهندس كانت ابدية وليست دنيوية فقط”.

وأضافت: “سيتم تحرير العراق وجميع دول المنطقة من الامريكان، ولن ننسى هذه الدماء، حيث ستتحول دموع الحزن الى فرح بتحرير العراق من أمريكا”.