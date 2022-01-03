مصدر: العزم سينسف جميع اتفاقاته مع الحلبوسي وسيرشح العبيدي لرئاسة البرلمان

كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن استمرار الخلافات السياسية بين تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي والعزم برئاسة خميس الخنجر، مبينا ان الخنجر سيطرح خالد العبيدي كمنافس للحلبوسي على رئاسة مجلس النواب.

وقال المصدر إن “المناقشات داخل تحالف العزم انتهت بعدم دعم الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب لتجنب انشقاق العزم فيما سيتم تسمية خالد العبيدي مرشحا لرئاسة البرلمان كمنافس خلال الجلسة الاولى”.

وأضاف، ان “احد اهم اسباب الخلاف بين تقدم والعزم هو الدعم الدولي والمالي وتقسيم المناصب بين الطرفين، فضلا عن تهديد اكثر من 10 نواب من العزم بالانشقاق في حال التجديد لولاية الحلبوسي”.

واشار المصدر الى ان “تركيا حاولت وعبر سفيرها طرحت ثابت العباسي كمرشح توافقي كونه تركمانيا من اهالي تلعفر الا ان القوى السنية المتبقية اعترضت على ذلك الطرح”، مبينا ان “تلك التوجهات ستؤدي الى نسف الاتفاق المبدئي بين الحبلوسي والخنجر”