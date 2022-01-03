الأعرجي بذكرى "حادثة المطار": ما حصل اعتداء وانتهاك للسيادة

اعتبر مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، الاحد، أن ما حصل في حادثة مطار بغداد هو اعتداء آثم وانتهاك للسيادة.

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، إنه "في الذكرى الثانية لحادثة مطار بغداد الدولي (نؤكد ان ماحصل هو اعتداء آثم وانتهاك صارخ للسيادة العراقية) ولظروف بلدنا ومصالح شعبنا علينا اتباع الحكمة والعقلانية والصبر في هكذا حوادث جسيمة".

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد القائد قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية غادرة اثمة قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.