المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين ( تحديث )

أعلنت ثماني محافظات عراقية، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الشهيدين"ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

جاء ذلك في بيانات رسمية صدرت عن الحكومات المحلية لمحافظات "البصرة، بابل، ذي قار، واسط، ديالى، كربلاء، النجف، والديوانية"، واعلنوا خلالها تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين الموافق الثالث من كانون الثاني الجاري.

وفي فجر يوم الثاني من كانون الثاني من العام 2020 تم اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الشهيد قاسم سليماني، بغارة جوية غادرة اثمة نفذتها طائرة مسيرة امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.