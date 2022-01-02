الكشف عن أكبر صفقة فساد لعام 2021 في نينوى..

كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الاحد، عن ما سماها أكبر صفقة فساد لعام 2021.

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"، "تعد صفقة فساد مجاري الجانب الايمن لمدينة الموصل بقيمة ٦٠٠ مليار دينار ‏اكبر صفقة فساد لعام ٢٠٢١".

وأضاف "يجب على القضاء والنزاهة التحرك لايقافها والتحقيق مع مديرية مجاري نينوى ومحافظة نينوى ووزارتي التخطيط والاسكان الاعمار"، مشيراً الى أن "مسؤولاً كبيراً سابقاً ومعروفاً يقف خلف هذه الصفقة".