الأخبار

الكشف عن أكبر صفقة فساد لعام 2021 في نينوى..


كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الاحد، عن ما سماها أكبر صفقة فساد لعام 2021.

وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"، "تعد صفقة فساد مجاري الجانب الايمن لمدينة الموصل بقيمة ٦٠٠ مليار دينار ‏اكبر صفقة فساد لعام ٢٠٢١".

وأضاف "يجب على القضاء والنزاهة التحرك لايقافها والتحقيق مع مديرية مجاري نينوى ومحافظة نينوى ووزارتي التخطيط والاسكان الاعمار"، مشيراً الى أن "مسؤولاً كبيراً سابقاً ومعروفاً يقف خلف هذه الصفقة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن أكبر صفقة فساد لعام 2021 في نينوى..
السيد عادل عبد المهدي: المرجعية كانت تقدر الشهيدين المهندس وسليماني تقديرا خاصا
الفياض: ما بعد حادثة المطار ليس كما قبلها
وزارة الصحة تعلن عن وصول شحنات جديدة من لقاحات فايروس كورونا
كتائب سيد الشهداء: لا يوجد اي انسحاب أميركي وما يجري مجرد خداع بصري
الجابري: الاطار سيقتحم البرلمان في الجلسة الأولى ليعلن الكتلة الاكبر
حديث إيراني جديد عن مقاضاة الضالعين باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني
بالصور … الالاف يحيون ذكرى استشهاد “قادة النصر” قرب مطار بغداد
العتبة الحسينية توضح بشأن ما تداولته مواقع التواصل حول قضية المريضة زينب
العصائب: السلاح لغة المقاومة لإنهاء مسرحية الكاظمي والامريكان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك