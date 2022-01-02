السيد عادل عبد المهدي: المرجعية كانت تقدر الشهيدين المهندس وسليماني تقديرا خاصا

أكد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ان المرجع الديني السيد علي السيستاني كان يقدر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني تقديرا خاصا خلافا لما تصوره بعض وسائل الاعلام.

وقال عبد المهدي في حوار معه، إن “تقدير السيد السيستاني للشهيد (سليماني) قبل الاغتيال، يقدر الشهيد خاصة وبقية الشهداء تقديرا عاليا جدا”، مبينا أن “تقدير سماحته يختلف عنما يطرح في وسائل الاعلام الذين يحاولون ان يبسطوا القضايا، في الحقيقة يسفهوا القضايا ويدخلوها في مستواهم الضعيف ليس بالمستوى الراقي والسامي للعلماء”.

وأضاف، أن “المراجع العظام لهم دورهم وفهمهم وموقفهم الذي يختلف عن فهم السفهاء الذين يحاولون ان يغطوا على الحادثة او يغالطوها، وطبعا هذا هو التقدير الحقيقي للسيد السيستاني لمقام الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس”.

وأوضح عبد المهدي، أنه “تجد في شخصية الشهيد سليماني والشهيد المهندس قدوة، واجيال كثيرة ستتربى على هذه التربية السليمة والصحيحة والمسلمة المضحية المجاهدة المعتدلة، خلافا لما يحاول الاعداء ان يروجوه، لكن هو في الحقيقة صلب أمام الأعداء”.