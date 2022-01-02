وزارة الصحة تعلن عن وصول شحنات جديدة من لقاحات فايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان ان "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية استلمت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر حيث وصلت مساء امس مليون جرعة.

واضافت ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اكدت انه تم توزيع الشحنة على البرادات المخصصة لنقلها والتي انطلقت بوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة وبما فيها اقليم كردستان".