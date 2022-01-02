كتائب سيد الشهداء: لا يوجد اي انسحاب أميركي وما يجري مجرد خداع بصري

وصفت حركة كتائب سيد الشهداء، الاحد، اعلان الانسحاب الاميركي من العراق بالخداع البصري، مبينا ان الحكومة العراقية باتت وسيطا بين الاحتلال وشعبها ما يثير الاستغراب.

وقال المتحدث باسم الحركة كاظم الفرطوسي في حوار متلفز انه “من المؤسف ان تتحول الحكومة الى وسيط بين الشعب والمحتل فيما يتعلق بالانسحاب خصوصا وان اميركا لم تطلق أي بيان رسمي يخص الانسحاب لطمأنه الجميع”.

واضاف ان “الجميع يتساءل عن مصير القوات التي انسحبت وكيفية خروجها وان الالتفاف بالمصطلحات وتغيير العناوين لن ينطلي علينا ابدا وان الخبرات الأميركية لم تنفع العراق ابدا في جميع المجالات”.

وأشار الفرطوسي الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ذهب الى واشنطن من اجل الانتخابات وليس الانسحاب وما تبقى من القوات الاميركية يتجاوز 2500 جندي في العراق “.

وتابع، ان “خيارات فصائل المقاومة مازالت مفتوحة للرد على اميركي ولن نتفاوض على سيادة العراق ووحدة أراضيه وقد اجلنا الضربات ضد المحتل احتراما لأعياد اخوتنا المسيحيين و كل وجود أميركي عسكري سيكون مستهدف من قبل المقاومة”.