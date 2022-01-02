الجابري: الاطار سيقتحم البرلمان في الجلسة الأولى ليعلن الكتلة الاكبر

بينت عضو حركة حقوق حلى الجابري، الاحد، إن جميع المؤشرات السياسية تصب في صالح الاطار التنسيقي داخل وخارج قبة البرلمان.

وقالت الجابري في تصريح ل/ المعلومة/، إن “الساحة السياسية تشهد تقلبات سريعة وكبيرة ولكن تماسك الاطار التنسيقي يعطي قوة لجميع الأعضاء، كما أن جميع المؤشرات تصب في صالحه” مشيرة الى أن “الاطار قوى لا يستهان بها”.

وأضافت أنه ” يقتحم البرلمان في اول جلسة وسيحسم الامر لصالحه كأكبر كتلة “موضحة أن “الاطار لا يعتمد على الحظ وانما يعتمد على قوته وتحالفاته”.

وأشارت الى أن “التقلبات السياسية كبير، وتفصلنا ايام عن انعقاد الجلسة الاولى ونسعى لترميم البيت الشيعي مرة أخرى في الاجتماعات المقبلة “.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، قد صرح في وقت سابق، ان الاطار التنسيقي متمسك بجميع اطرافه ولا صحة لما اشيع بشأن ابتعاد المالكي عن الاطار، لافتا الى ان الاطار يعمل وفق خطة رصينة للتحاور مع باقي الأطراف بشأن المرحلة المقبلة.