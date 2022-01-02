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حديث إيراني جديد عن مقاضاة الضالعين باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني


أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية، الأحد، على ضرورة تفعيل اللجنة القضائية الايرانية - العراقية المشتركة لمقاضاة المدانين باغتيال قاسم سليماني.

واشار محمود عباس زاده مشکیني، بحسب وكالة "فارس"، الى "أهمية البت دولياً بملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه"، موضحاً أن "المتابعات الدبلوماسية جارية من قبل الاجهزة والمؤسسات القضائية والحقوقية وغيرها كما ان جهاز القضاء يتابع هذا الملف بصورة جادة عبر المؤسسات المعنية".

ولفت الى ان "القوات المسلحة قامت بأداء دورها في ذلك الوقت وأكدت ان مرحلة اضرب واهرب قد انتهت فيما ينبغي التنبيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اول دولة اتخذت خطوات عملية في مجابهة التصرفات الارهابية والشريرة ل‍اميركا واستهدفت قاعدة عين الاسد صاروخياً".

وتابع أن "ايران حكومة وبرلمانا وشعبا لن تتخلى عن متابعة هذا الملف من أجل مقاضاة الضالعين بهذا العمل اللاانساني رغم ان الثأر للدماء لن يكافئ شعرة واحدة من الشهيد سليماني".

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حديث إيراني جديد عن مقاضاة الضالعين باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني
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