أعداد كبيرة من داعش الارهابي تتجمع في 4 مناطق بالأنبار

أفاد مصدر عسكري، السبت، بتجمع أعداد كبيرة من عناصر داعش الاجرامية في مناطق مختلفة من مدن الانبار الغربية.

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة /، إن “قيادات امنية استطلعت جويا مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية، واكدت وجود أعداد كبيرة من عناصر داعش الاجرامي في الشامية والقائم والرطبة وحديثة”.

وأضاف، أن “الارهابيين تسللوا من مناطق داخل العمق السوري واستقروا في تلك المناطق ولم يتم معالجتهم على الرغم من خطورتهم على القوات الامنية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة “.

واعتبر المصدر ان “زيادة عديد عناصر داعش الاجرامي في تلك المناطق ناجمة عن تجاهل القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة التنف السوري لعملية تسلل هذه العناصر”.

يشار الى ان مصدر امني رفيع المستوى اكد في وقت سابق تزايد اعداد ارهابيي داعش في المناطق الصحراوية بالتزامن مع البدء بانسحاب القوات الامريكية.