الحشد الشعبي يكشف هوية 20 ارهابيا متخفيا في ثلاث محافظات

كشف الحشد الشعبي، السبت، عن كشف هوية 20 ارهابي متخفي عبر غرفة الاستخبارات المشتركة في 3 محافظات.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” غرفة الاستخبارات المشتركة لالوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وكركوك من اجل تعقب خلايا داعش الارهابي حققت نتائج مهمة من خلال تبادل المعلومات وقوائم المطلوبين خلال الاشهر لاخيرة”.

واضاف، ان “20 مطلوب خطير بتهم الارهاب كشفت هوياتهم بعضهم كان يحاول الاختباء من يد العدالة قبل كشفه مؤكدا بان تبادل المعلومات قاد لاعتقال ارهابين من ديالى في صلاح الدين وكركوك والعكس”.

واشار الى ان” استخبارات الحشد الشعبي تحقق انجازات مهمة على صعيد تعقب الخلايا الارهابية وتفكيك شبكاتها في ديالى وبقية المحافظات المجاورة”.

وتنتشر الوية الحشد الشعبي في محافظات عدة ومنها ديالى وهي تؤدي واجبات مهمة للغاية”.