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اثر حادثة جبلة..البلداوي : المجازر البشرية أصبحت ظاهرة في هذه الحكومة


اعتبر المرشح الفائز محمد البلداوي ، السبت ، إن حكومة الكاظمي ضعيفة وفقدت السيطرة على نفسها خصوصا بعد العد التنازلي لانتهائها ، محذرا من تأثير ذلك على الوضع الأمني في البلاد.

وقال البلداوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “الحكومة الحالية استزفت الكثير من الأبرياء وهي أكثر حكومة حدثت بها مجازر بشرية مثل مجزرة المقدادية ومجزرة جبلة التابع لمحافظة بابل ” مشيراً الى أن “حكومة الكاظمي ضعيفة وفقدت السيطرة على نفسها “.

وأضاف أن “لم نرى مشاهد المجازر الجماعية الا في حكومتين الأولى حكومة البعث والأخرى حكومة الكاظمي “موضحاً أن “المجازر البشرية أصبحت ظاهرة في هذه الحكومة”.

ولفت الى “ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وإقصاء الرئاسات الثلاث منها بسبب فشلها المستمر في إدارة الكثير من الملفات منها الأمني و الزراعي والصحي الصناعي وغيرهم “.

وأفاد مصدر أمني ، الخميس الماضي، بمقتل 13 شخصا من عائلة واحدة في محافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد على يد مطلوب خطير لكن شقيقته قالت انه غير مطلوب وتم تلفيق القضية ضده متهمة القوات الامنية بقتل كل افراد عائلتها 

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