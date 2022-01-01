النهج يكشف عن ضغوط لتجديد ولاية الكاظمي ويستبعد توافقا سنيا على الحلبوسي

كشف القيادي في تحالف النهج الوطني حسين العقابي، السبت، عن وجود ضغوط دولية واقليمة لتجديد ولاية رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا ان القوى السنية لن تتوافق على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان مطلقا.

وقال العقابي في تصريح ل /المعلومة/ ان “الضغوط الاقليمية والدولية تجاه تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة الوزراء مزعجة الا ان القوى السياسية يجب ان ترفض تلك الضغوط بشكل قاطع”.

واضاف ان “التوافق على تجديد الرئاسات الثلاث غير ممكن سيما التوافق السني على رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ما يجعل اختيار شخصيات جديدة هو الارجح”.

واشار العقابي الى انه “لا سبيل للقوى الشيعية سوى التوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري وحسم اختيار رئيس وزراء مقبول لدى القوى الكردية والسنية”.