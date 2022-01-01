مع التيار أو بدونه.. الإطار التنسيقي يؤكد المضي بتشكيل الكتلة الأكبر

أكد الاطار التنسيقي، السبت، إنه سيذهب الى الحنانة لحسم المباحثات مع الكتلة الصدرية، ومن ثم تشكيل الكتلة الاكبر معهم أو بدونهم.

وقال عضو الاطار علاء الحدادي في تصريح ل / المعلومة /، “سنذهب في الاجتماع الأخير قبل انعقاد الجلسة الأولى للكتلة الصدرية في النجف الاشرف وسيحدد الاجتماع الخطوة المقبلة، أما سنذهب للبرلمان مع أو بدونه”.

وأضاف انه “ما لم يستجب التيار الصدري لنا ويتنازل عن مطلب الأغلبية سنذهب للبرلمان ونشكل الكتلة الأكبر ونضعه أمام الامر الواقع”.

وأشار الى أن “الكتلة الصدرية ملتزمة بمطلب بعيد جداً عن الواقع، والاغلبية حتى وأن تحققت ستكون أغلبية سياسية تشترك بها جميع الكتل السياسية”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اكد في تصريح سابق، وجود معلومات شبه مؤكدة تفيد بان الاجتماع بين قوى الاطار والتيار الصدري سيتم عقدها في الحناتة بمحافظة النجف.