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بالأرقام.. الدفاع المدني تعلن احصائيات "مفزعة" بعدد الحرائق في 2021


اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، احصائيات حوادث الحريق التي تم اخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان وشملت تلك الاحصائيات حوادث حريق التي اندلعت داخل مباني حكومة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية والأراضي الزراعية وغيرها.

وبحسب احصائية المديرية "بلغت في مجموعها (31533) واحد و ثلاثون ألفاً و خمسمائة و ثلاثة و ثلاثون حادث حريق خلال عام 2021 تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة ".

واضافت، ان "عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ (6189) ستة آلاف و مائة و تسعة و ثمانون حادث حريق ". وبينت، ان "عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط ( 293) مئتان و ثلاثة و تسعون حادث حريق ".

واشارت الى ان "حرائق القطاع الخاص فقد بلغت (25051) خمسة و عشرون ألفاً و واحد و خمسون حادث حريق".

اما اسباب حوادث الحريق توزعت كالتالي:

1- التماس الكهربائي تسبب بـ (14201) أربعة عشر ألفاً و مئتان و واحد حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية .

2- عبث الاطفال فقد تسبب بـ ( 6486) ستة آلاف و أربعمائة و ستة و ثمانون حادث حريق .

3- الاهمال تسبب باندلاع (2849) ألفان و ثمانمائة و تسعة و أربعون حادث حريق .

4- اعقاب السكائر تسببت بـ (1721) ألف و سبعمائة و واحد و عشرون حادث حريق .

5- حوادث حريق العمد بفعل فاعل بلغت ( 1224) ألف و مئتان و أربعة و عشرون حادث حريق .

6- حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية بلغت ( 1105) ألف و مائة و خمسة حادث حريق.

7- حوادث حريق التسرب الغازي بلغت (822) ثمانمائة و اثنان و عشرون حادث حريق .

8- حوادث تسرب الوقود بغلت ( 225) مئتان و خمسة و عشرون حادث حريق .

9- حوادث حريق بسبب نزاع عشائري بلغت (167) مائة و سبعة و ستون حادث حريق.

10- حوادث حريق اصطدام وسائل النقل بلغت ( 82 ) اثنان و ثمانون حادث حريق.

11- حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت ( 25) خمسة و عشرون حادث حريق .

12- حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت (27) سبعة و عشرون حادث حريق .

13- حوادث حريق بسبب مجهول بلغت ( 554) خمسمائة و أربعة و خمسون حادث حريق .

14- حوادث حريق لأسباب اخرى بلغت ( 2599 ) ألفان و خمسمائة و تسعة و تسعون حادث حريق .

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