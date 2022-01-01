المطلبي: الحلبوسي قضى على أربع مراحل دراسية

بين السياسي المستقل سعد المطلبي ، السبت ، أن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي لم يعالج أهم ملف موجود على طاولة البرلمان أثناء فترة ترؤسه .

وقال المطلبي في تصريح ل / المعلومة/، إن “من أهم الملفات التي لم تعالج هي ملف عقود التربية وطباعة المناهج وعدم توزيع القرطاسية على الطلبة “مشيراً الى أن “الحلبوسي لم يلتفت إلى ملف كبير تجاهله أثناء قيادته البرلمان السابق”.

وأضاف أن “وزارة التربية والحلبوسي أساءوا للعوائل العراقية من خلال عدم الالتفاف لملف المناهج الدراسية والقرطاسية والمتاجرة بها بعيداً عن الطلبة من قبل بعض الجهات السياسية “.

وأشار الى أن “الحكومة لا ترى فساد حاشيتها وضياع مستقبل أطفال وأبناء العراق” موضحاً أن “الحلبوسي وحاشيته متهمين بتدمير أربع مراحل دراسية”.