الفتح سندفع باتجاه تسليح الجيش بأحدث الاسلحة في الحكومة الجديدة

اعتبر تحالف الفتح، السبت، “الحجج الامريكية والحكومية” بابقاء القوات الامريكية للتدريب والتصدي للتحديات الارهابية “منطق خاطئ”

وقال عضو التحالف، محمد البلداوي، في تصريح ل /المعلومة/، ان “المرحلة الجديدة للحكومة العراقية ستشهد عملية الدفع باتجاه تسليح الجيش العراقي وانهاء الاعتماد على الاسلحة الامريكية وهيمنتها على هذا الامر”.

واضاف، ان “الحجج الامريكية تتمحور في تدريب الجيش العراقي والقوات الامنية على الاسلحة وهذه العقدة ستنتهي قريبا بتغيير مصادر التسليح وانهاء التسلط الامريكي على الامر”.

واشار الى ان “الانتظار سينتهي وستكون زمام الامور وسيادة البلاد بيد ابنائه من القوات الامنية والحشد الشعبي وسيكون لديهم معدات عسكرية كفيلة بردع اي تجاوز ارهابي على البلاد”.

ويستذكر العراقيون اليوم، الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر بعملية اغتيال امريكية قرب مطار بغداد الدولي، كما شهدت معظم مناطق ومحافظات العراق تظاهرات حاشدة تخليدا لهم.