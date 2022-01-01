بعد قائد الشرطة.. إنهاء تكليف مهام مدير استخبارات بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأنهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل، وتعيين آخر بدلاً عنه؛ وذلك على خلفية "مجزرة جبلة".

وقال المصدر إنه "تم انهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل".

وأضاف، أنه "تم تكليف العميد ظافر تركي بالمنصب أعلاه".

وفي وقت سابق من اليوم، تمت إقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، وتكليف اللواء خالد تركي، معاون القائد المقال، بمهام تمشية أمور قيادة شرطة المحافظة.