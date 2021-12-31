عزم: تجديد ولاية الحلبوسي سيمهد لـ”دكتاتوريات”

استبعد القيادي في تحالف عزم احمد الجبوري ، الجمعة، اعادة انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، مبينا ان انتخابه سيؤدي الى دكتاتورية جديدة .

وقال الجبوري في تصريح متلفز ان “- المرحلة المقبلة بحاجة إلى منهاج سياسي جديد السنة مرجعيتهم السلطة ولا مرجعية دينية لهم”.

واضاف ان “حزب تقدم مشروع شخصي للحلبوسي نرفض العودة إلى الاصطفافات الطائفية وان تحالف عزم يؤمن بمبدأ الشراكة بخلاف حزب تقدم”.

واوضح ان “هدفنا الرئيسي في تحالف عزم المجيء برئيس برلمان جديد كون اعادة الحلبوسي لرئاسة المجلس سيمهد لدكتاتورية جديدة”