عمليات صلاح الدين في الحشد تعثر على ثلاث مضافات بعملية جنوب المحافظة

عثرت قوة من اللواء 35 والفوج الثالث في قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صباح اليوم على ثلاث مضافات بعملية أمنيّة جنوب المحافظة.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان ان ” قوة من اللواء 35 والفوج الثالث في قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عثرت صباح اليوم على ثلاث مضافات بعملية أمنيّة جنوب المحافظة”.

واضافت ان “العملية شملت تطهير مناطق الزلاية والبودور وعوينات والجيجي وضفاف نهر دجلة جنوب محافظة صلاح الدين، وعثرت القوة على ثلاث مضافات تضم عددا من العبوات ومواد طبية ولوجستية اذ تم تدميرها بالكامل”.