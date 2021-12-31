الحشد الشعبي يستولي على 200 عبوة ناسفة واسلحة متنوعة شرقي الرمادي

اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الجمعة، الاستيلاء على 200 عبوة ناسفة واسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق شرقي مدينة الرمادي .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت المناطق القريبة من المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي ، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على 200 عبوة ناسفة فضلا عن صواريخ وقذائف مدفعية نمساوي “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة، مؤكدا ان ” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على الاسلحة المضبوطة “.

يشار الى ان القوات الامنية استولت خلال الفترة الحالية على كميات كبيرة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على مساحات واسعة من مدن الانبار “.