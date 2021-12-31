الأخبار

القبض على عصابة لقيامها بسرقة ذهب و135 مليون دينار من منزل في بغداد


أعلنت مديرية مكافحة الإجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على عصابة لقيامها بسرقة 135 مليون دينار من داخل أحد الدور السكنية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان انه "بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور، وطلبت الإخبار عن تعرض دارها للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين وسرقة (135) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل الدار الواقع ضمن منطقة العامرية ب‍بغداد، تم وعلى الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".

واضاف البيان انه "بعد التحري وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية التي أثمرت بالتوصل إلى الجناة، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة الدار، وتبين أنهم من أرباب السوابق، دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على عصابة لقيامها بسرقة ذهب و135 مليون دينار من منزل في بغداد
الخارجية الإيرانية تصدر بياناً بشأن اغتيال سليماني
القبض على ارهابي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد
مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير في كربلاء
محافظ بابل: ما حدث في جبلة حادث جنائي
عمليات امن بابل توضح تفاصيل مجزرة “جبلة”
قتل ارهابي وتدمير دراجته بقصف في الميتة بين ديالى وصلاح الدين
مطلوب يقتل 12 شخصاً من عائتله وينتحر في بابل
العصائب: الإطار رقم صعب ولا يمكن البدء بتشكيل الحكومة دونه
نائب سابق يتحدى الكاظمي بمعرفة اعداد القوات الامريكية في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك