عمليات امن بابل توضح تفاصيل مجزرة “جبلة”

أوضحت قيادة عمليات بابل، الخميس، تفاصيل مجزرة ناحية جبلة والتي راح ضحيتها نحو 20 شخصا بسبب مطلوب للعدالة فتح النار على الأجهزة الأمنية إضافة لعائلته في الناحية المذكورة.

وذكرت القيادة في بيان ان “بالساعه 1500 من هذا اليوم وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقه الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري حيث خرجت مفرزه استخبارات جبله الى المكان المعني وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على مفرزه الاستخبارات”.

وأضافت انه “وبحسب اقوال ضابط استخبارات في جبلة، تم الاتصال بقاضي الناحية واخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء الى مفارز سوات حيث حضرت المفارز الى المكان المعني وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار أعلاه، حيث لم يقم صاحب البيت بتسليم نفسه، بل اصاب منتسبين عدد اثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه”.

وبينت ان “بالساعة 1900 انتهت المواجهات بين المطلوب وبين قوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى دار وجدو جميع العائلة مقتولة”، لافتة الى ان “مفارز الأدلة الجنائية حضرت لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث”.

تم التوصل الى عدد المقتولين واسمائهم والبالغ عددهم 20

رحيم كاظم عيادة الغريري

سلام رحيم

كريم رحيم

فراس رحيم

ايوب رحيم

ابتسام رحيم

ديانه رحيم

يسرى احمد – زوجة رحيم

شيماء هلال – زوجه سلام

عبد الله سلام

سعد سلام

عنود سلام

انوار سلام

مع العرض ان ديانه لديها طفلين

وابتسام لديها 4 اطفال