العصائب: الإطار رقم صعب ولا يمكن البدء بتشكيل الحكومة دونه

أكدت حركة عصائب أهل الحق، الخميس، عدم وجود القدرة لدى الكتل الشيعية والسنية والكردية على تجاوز قوى الإطار في القادم من الأيام.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة فلاح الياسري، في تصريح ل /المعلومة /، أن “القوى الشيعية في الوقت الحالي أمامها تحديات كبيرة وهي التوافق فيما بينها على أيجاد الكتلة التوافقية الأكبر لهذا المكون لتكون مرتكز تشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “القبول بهذا الخيار سيجعل الحوارات والتوافقات سهلة وسيدفع الكثير من الأحزاب الكردية والسنية للتنافس من اجل الانضمام إلى الشيعة في كتلتهم الأكبر”.

وأشار إلى أن “قوى الإطار تشكل رقما كبيرا لا يمكن للتيار تجاوزه كما لا يمكن غض النظر عن التيار، والطرفين لا يمكن للكرد والسنة عقد جلسة آو الشروع بتشكيل الحكومة دون حضور محاور العملية السياسية الأساسية”.

ويعقد الاطار اليوم اجتماعا في بيت الحكيم لتدارس اهم المحاور التي تم مناقشتها في اجتماع وفد الاطار مع التيار بالحنانة والخروج بنتائج تكون مرضية للطرفين