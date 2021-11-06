حصيلة جديدة لضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الشغب التابعة لابن مشتت خمسة شهداء و 199 جريح

افاد مصدر صحفي وشهود عيان ان حصيلة ضحايا المجزرة التي اقترفتها قوات مكافحة الشغب التابعة لرئيس الوزراء العميل المدعو مصطفى عبد اللطيف مشتت ضد المتظاهرين السلميين الذين رفضوا نتائج الانتخابات المزورة والمطالبين باصواتهم التي سرقت
واوضح المصدر ان الحصيلة كانت خمسة شهداء واكثر من 199 جريح اصابات بعضهم خطيرة مشيرا الى ان المجرم مسؤول قوات مكافحة الشغب اللواء الركن حامد الزهيري منع في باديء الامر دخول سيارات الاسعاف لنقل الشهداء والجرحى ولكن بعد ان قام المتظاهرون بفضحه من خلال ارسال مقاطع فيديوية سمح للمسعفين بنقل الجرحى والشهداء
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