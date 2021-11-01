اهالي ميسان يطالبون وزارة الداخلية بفتح نقل قيد النفوس وتغيير الاسماء والألقاب بعدما اغلق لسنوات .

ميسان/ ظاهر العقيلي

طالب عدد كبير من مواطني محافظة ميسان وزارة الداخلية بفتح نقل النفوس من محافظة لمحافظة أخرى ومن ناحية او قضاء الى محافظة وتغيير الاسماء والالقاب وارجاع العمل به بعد ان توقف لعدة سنوات .

يذكر ان هذه الطلبات فتحت لوقت قصير جدا ايام تولي السيد قاسم الاعرجي وزارة الداخلية وبعدها توقفت واستمر التوقف الى الان وتولي عثمان الغانمي منصب الوزارة !!

كما ان هذه الطلبات مهمة جدا للمواطن العراقي وهو حق من حقوقه وخاصة الذين حوربوا وقمعوا من قبل نظام البعث البائد واضطروا مجبرين للتلاعب بالسجلات وتغيير الالقاب والاسماء حفاظا على ارواحهم وارواح عوائلهم من قمع اجهزة النظام البعثي وتهجيرهم وسجنهم .

يذكر ان هنالك اعداد كبيرة من العوائل تعرضت للاضطهاد والظلم والرعب والخوف على انفسهم من بطش النظام البعثي البائد فغيرت في السجلات او لم تراجع لدوائر الاحوال المدنية من شدة الخوف والاعتقالات التعسفيه .