العتبة الحسينية المقدسة تنفي انباء عودة صلاة الجمعة

نفت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، السبت، الانباء التي تحدث عن عودة صلاة الجمعة الاسبوع المقبل.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة المقدسة عقيل الشريفي في حديث صحفي، ننفي الانباء التي تحدثت عن عودة صلاة الجمعة والتي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء غير صحيحة، تحدثت عن عودة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المقدس بدأً من الاسبوع المقبل.

وقررت ادارة الصحن الحسيني الشريف في (5 آذار 2020) عدم اقامة صلاة الجمعة، بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء المقدسة.