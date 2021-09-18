كمين يطيح بثلاثة “دواعش” بعملية امنية استباقية في الفلوجة

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،السبت ، بان القوات الامنية تمكنت من الإطاحة بثلاثة “دواعش” بعملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية نصبت كمينا حال ورود معلومات استخباراتية افادت بتواجد 3 من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية في احياء مختلفة من مدينة الفلوجة، تمكنت من اعتقالهم دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين يعدون من ابرز عناصر التنظيم الاجرامي هربوا اثناء معارك التحرير ثم عادوا الى مناطق سكناهم المحررة”،

مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوبين ورصد حركتهم حال تواجدهم في المناطق المستهدفة”.

وأوضح، ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم “.