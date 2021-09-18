انفجار قنبلة يدوية بمركز للتدريب في باب المعظم واستشهاد وإصابة جنديين

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار قنبلة يدوية بمركز للتدريب في باب المعظم، شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "رمانة يدوية انفجرت اليوم، داخل الطبابة العسكرية/ مقر تدريب في الباب المعظم من قبل متدرب اثناء العبث فيها".

وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن استشهاد جندي وإصابة آخر".