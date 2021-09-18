الحشد الشعبي يقتحم بساتين” ابو دهن” بديالى لتعقب خلايا داعش

اكد امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، السبت، بان قواته اقتحمت بساتين ابو دهن شمال شرق ديالى.

وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي اقتحمت بساتين قرى ابو دهن في قاطع شمال قضاء المقدادية(30كم شمال شرق بعقوبة) من 3 محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش الارهابية”.

واضاف الجبوري،ان” العملية تجري وفق خطة ممنهجة بالتنسيق مع قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي لانهاء اي تحركات للخلايا الارهابية لافتا الى ضبط مضافة كانت مركز ايواء للعناصر الاجرامية في بداية العملية”.

واشار الى ان” العملية تهدف الى تمشيط طرق زراعية تزيد عن 5كم بالاضافة الى تامين محيط نقاط المرابطة والبساتين الزراعية في العمق”.

وشهدت ابو دهن قبل ايام اعتداء ارهابي على احدى نقاط الجيش ما اسفر عن استشهاد جندي”.