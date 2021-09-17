نائب: استغلال الدوائر في الماكنة الانتخابية في اعلى معدلاته

اكدت النائب منار عبد المطلب، الجمعة، بان استغلال الدوائر من قبل الماكنة الانتخابية لقوى سياسية في اعلى معدلاته في كل الدورات.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استغلال سطوة بعض القوى السياسية وتسخير امكانيات الدوائر الحكومية لخدمة ماكنتها الاعلامية لكسب الاصوات يرافقها المال السياسي المتدفق نعتبرها ادوات تسي للتجربة الديمقراطية في البلاد وتعكس عدم العدالة في الفرص بين المرشحين”.

واضافت عبد المطلب،ان ” توجيهات الحكومة بابعاد الدوائر عن الاستغلال السياسي والانتخابي حبر على ورق وما نراه الان مؤسف لكننا مؤمنين بوعي الاهالي في انتخاب من لديه برنامج وطني للنهوض بواقع البلاد ومناطقهم ولم يستغل الدوائر من ناحية الضغط لكسب الاصوات”.

ويعد استغلال الدوائر الحكومي والمال السياسي من السلبيات لتي برزت بقوة في انتخابات تشرين الاول”