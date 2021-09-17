كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، عن انتقال قوة من حشد ديالى الى كربلاء لدعم خطة زيارة الاربعين.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” بناء على توجيهات قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي تم فرز قوة قتالية للانتقال الى كربلاء والمشاركة في محاور دعم خطة زيارة الاربعين”.

واضاف التميمي،ان” مشاركة قوة من حشد ديالى في دعم زيارة الاربعين في كربلاء ياتي من خطة تنسيق مشتركة من اجل الاسهام في تعزيز الامن ومنع اي خروقات مع تدفق الملايين من الزوار من مختلف المحافظات العراقية لافتا الى ان القوة ستعمل بامرة قيادة قاطع عمليات كربلاء في الحشد الشعبي بشكل مباشر”.

وتنتشر عدة الوية للحشد الشعبي في ديالى ابرزها 23-24-110 وهي تمسك مناطق واسعة من المحافظة