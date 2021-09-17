تعرض عائلة الناطق باسم الكاظمي لحادث سير

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض عائلة اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لحادث سير في بابل.

وقال المصدر ، إن "عائلة اللواء يحيى رسول، تعرضت لحادث سير على طريق بابل الدولي". وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن إصابات".