اصابة ستة مدنيين بمشاجرة غربي الانبار

اعلن مصدر امني طبي في دائرة صحة محافظة الانبار، الجمعة، عن اصابة 6 مدنيين اثر مشاجرة استخدم فيها السكاكين والعصي في المناطق الغربية .

وقال المصدر ان ” مشاجرة وقعت في منطقة قضاء الرمانة غربي الانبار، استخدمت فيها السكاكين والعصي ما ادى الى اصابة 6 اشخاص بجروح بليغة تم نقله الى مستشفى القائم لتلقي العلاج الازم “.

وأضاف ان” التحقيقات الاولية للحادث تشير الى ان وقوع الحادث جاء بسبب خلافات عشائرية حول قطعة ارض ، مبينا ان” القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث وشرعت دهم وتفتيش واسعة النطاق بحثا عن المتورطين في الحادث “.

يشار الى ان هذه هي المرة الاولى منذ اعلان تحرير قضاء الرمانة غربي الانبار تسجل فيها اصابات عديدة جراء مشاجرة عشائرية “.