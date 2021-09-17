الأخبار

إحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي


أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط وإحباط محاولة تهريب (٨) حاويات مخالفة للشروط والضوابط في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان انها "تمكنت في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من شعبه التراخيص والاستخبارات ومركز شرطة كمرك خور عبدالله، من ضبط (٨) حاويات محملة مادة (الكرانيت) تجاوزت المدة القانونية على بقائها ولم يتم التصريح بها حيث تعتبر مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضاف البيان، انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي
سماحة السيد المدرسي يحذر مرشحي الانتخابات من "السقوط في وحل الفساد"
الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
كربلاء.. إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية واغلاق محال مخالفة
توصيات أمنية مهمة للمواطنين واصحاب المواكب تتعلق بـ"زيارة الأربعين"
العامري: العراق يحتاج ملايين الوحدات السكنية وتفعيل الاستثمار والزراعة
مقتل ثلاثة ارهابيين من "داعش" بعملية أمنية في كركوك
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
بينها يخص الدراسة الإعدادية.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك