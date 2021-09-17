الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل ارتفاعا بعدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق.

وبحسب الموقف الوبائي، فقد "سجلت الصحة انخفاضا باصابات كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية عند 3559 إصابة جديدة"، فيما تم تسجيل وفاة 56 مصابا"، بارتفاع ملحوظ مقارنة باليوم السابق.

ولفتت الصحة الى "تماثل 6633 حالة جديدة للشفاء، وتلقي 90083شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".