العامري: العراق يحتاج ملايين الوحدات السكنية وتفعيل الاستثمار والزراعة

أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، حاجة العراق لبناء ملايين الوحدات السكنية وتفعيل الاستثمار والزراعة.

وقال العامري في كلمة له خلال زيارته لمحافظة ديالى، إن "مهمة الحشد الشعبي الحفاظ على السيادة ولن نسمح المساس به"، مبيناً أن "تحالف الفتح من أكثر المطالبين بتسليح الجيش واكبر الداعمين للأجهزة الأمنية".

وأضاف: "لايوجد احرص منا على بناء المؤسسة الأمنية بالكامل، مطالباً بتسليح الجيش بالدفاعات الجوية والطائرات و كل أنواع الأسلحة".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة لبناء ملايين الوحدات السكنية وتفعيل الاستثمار والزراعة".

وبين العامري، أن "ديالى محافظة زراعية ويجب معالجة مشاكل الفلاح ومشكلتنا استيراد الحنطة"، مؤكداً أن "تحالف الفتح سيكون القائمة الأولى في محافظة ديالى".

وشدد زعيم تحالف الفتح، على "ضرورة اعادة النظر بقطاع النفط فمن غير المعقول بلد نفطي يستورد المشتقات النفطية".