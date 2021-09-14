كمين يطيح باثنين من ابرز عناصر داعش غربي الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من ابرز ارهابي داعش بكمين غربي الانبار .

وقال المصدر ان “القوات الامنية نصبت كمين لاثنين من ابرز من ابرز ارهابي داعش حال وصولهما الى قضاء الرطبة غربي الانبار، للقيام بعمليات ارهابية لزعزعة امن واستقرار المناطق الغربية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لارتكابهما عمليات استهداف للقوات الامنية والمدنيين ابان عمليات التحرير ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدفين، موضحا ان” القوات الامنية رصد حركة المستهدفين وتمكنت من اعتقالهما بصورة مفاجئة “.

يشار الى ان القوات الامنية كثفت من عمليات ملاحقة بقايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار “