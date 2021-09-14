استشهاد امر فوج في الجيش بعد اسبوع على اصابته في “حلوان ديالى”

افاد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الثلاثاء، باستشهاد امر فوج في الجيش متاثرا باصابته قبل اسبوع في ديالى.

وقال العزاوي في حديث صحفي ان “امر فوج المشاة الثالث في الفرقة الاولى للجيش العراقي المقدم الركن الشهيد زيد جاسم الشمري استشهد قبل قليل متاثرا باصابته بانفجار عبوة ناسفة على موكبه في حوض حلوان شمال ديالى قبل نحو اسبوع”.

واضاف، ان “الشمري من القيادات العسكرية التي يشار لها بالشجاعة في ميدان مواجهة الارهاب”.

وتشهد ديالى خروقات امنية متكررة بين فترة واخرى خاصة حوض حلوان ما يؤدي الى سقوط ضحايا.