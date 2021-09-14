كتائب حزب الله: نتائج الحوار في واشنطن كانت محاولة لايهام الشعب العراقي

اكدت كتائب حزب الله، الثلاثاء، إن نتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكاظمي كانت محاولة لتضليل الشعب العراقي.

وقال المتحدة باسم الكتائب محمد محي في تصريح صحفي إن “قرار البرلمان العراقي باخراج القوات الامريكية ضرب بعرض الحائط ” مبيناً أن ” جميع المحاولات لإخراج القوات الامريكية من العراق كانت عبارة عن خطة لتضليل الشعب”.

ولفت الى أن” الشعب العراقي لا تنطلي عليه عمليات التضليل والتسويف لإخراج القوات الامريكية وأن جميع نتائج الحوار في واشنطن كانت كذبة”.

وأشار الى “ضرورة خروج القوات الامريكية من العراق وعدم فسح المجال لهم في السيطرة على مجرى الانتخابات”.

يذكر أن قرار البرلمان لاخراج القوات الامريكية من العراق لم ينفذ الى الان ولم يتم العمل به من قبل الجانبين العراقي والامريكي.