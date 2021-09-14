اتهامات لحزب بارزاني بجمع بطاقات النازحين في الإقليم

اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بجمع بطاقات الناخبين النازحين الذين يعيشون في مدن الإقليم.
وقال حامد في حديث صحفي إن “هناك تركيزا على بطاقات العوائل الإيزيدية لعلم الديمقراطي بأن أهالي سنجار لن يصوتوا لصالح مرشحي الحزب إطلاقا”.
وأضاف أن “على المفوضية التدخل وإعطاء العوائل النازحة حرية الانتخاب ومنع استغلالهم وإجبارهم بالتصويت لمرشح معين”.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول المقبل وسط دعوات لآن تكون انتخابات تتحلى بالنزاهة والمهنية.
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