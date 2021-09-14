انتقادات لتعامل واشنطن مع البيشمركة بشكل مباشر

أبدى النائب السابق في البرلمان ياسين العبيدي، الثلاثاء، تحفظه على تعامل أمريكا بشكل مباشر مع قوات ابلبيشمركة ودعمها بالمال والسلاح.

وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “البيشمركة هي جزء من قوات الدفاع ويفترض أنها تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأي تعامل يجب أن يكون معه حصرا أو مع وزارة الدفاع”.

وأضاف أن “توجيه الدعم والمساعدات المالية والعسكرية لقوات البيشمركة هو إساءة لسيادة الدولة، وهذا الأمر يبدو أنه متعمد، وعلى الحكومة رفضه رفضا قاطعا”.

وأعلنت قوات البيشمركة في بيان رسمي عن تلقيها مساعدات جديدة لمجموعة من الأسلحة من قبل التحالف الدولي يوم أمس الاثنين.