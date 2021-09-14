إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن دخول زوار الأربعينية الى العراق

اعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الايراني، الثلاثاء، عن الاتفاق النهائي مع العراق على ايفاد 60 الف زائر ايراني للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال حسين ذوالفقاري في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، "فيما يتعلق بآخر القرارات المتعلقة بمراسم الاربعين كانت لنا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى ايران لقاءات بالتعاون مع وزير الخارجية حيث تم طرح قضايا لم يكن قد تم الاتفاق النهائي بشانها ويوم امس اوفدنا فريقا الى بغداد وتم التوصل اليوم الى اتفاق قبل ساعات".

واضاف أنه "تم في النهاية تحديد عدد الزوار الايرانيين بـ 60 الفا وكان شرط البلدين للايفاد الى مراسم الاربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا اضافة الى شرط اضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار pcr"،

موضحاً أنه "لا حاجة للاختبار حين الحصول على تاشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الايرانية حين التوجه الى العراق على ان لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة".

واوضح ذوالفقاري انه "تقرر ان تقوم وزارة الصحة الايرانية باجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق ايجابيا فانه يخضع للحجر الصحي"، مؤكداً أنه "لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فبامكان الزوار العودة برا عن طريق حدود مهران".

وتابع أن "مرور رعايا الدول الاخرى عبر ايران للتوجه الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين ممنوع وغير متاح لهم".