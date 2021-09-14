الأخبار

إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن دخول زوار الأربعينية الى العراق


اعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الايراني، الثلاثاء، عن الاتفاق النهائي مع العراق على ايفاد 60 الف زائر ايراني للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال حسين ذوالفقاري في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، "فيما يتعلق بآخر القرارات المتعلقة بمراسم الاربعين كانت لنا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى ايران لقاءات بالتعاون مع وزير الخارجية حيث تم طرح قضايا لم يكن قد تم الاتفاق النهائي بشانها ويوم امس اوفدنا فريقا الى بغداد وتم التوصل اليوم الى اتفاق قبل ساعات".

واضاف أنه "تم في النهاية تحديد عدد الزوار الايرانيين بـ 60 الفا وكان شرط البلدين للايفاد الى مراسم الاربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا اضافة الى شرط اضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار pcr"،

موضحاً أنه "لا حاجة للاختبار حين الحصول على تاشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الايرانية حين التوجه الى العراق على ان لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة".

واوضح ذوالفقاري انه "تقرر ان تقوم وزارة الصحة الايرانية باجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق ايجابيا فانه يخضع للحجر الصحي"، مؤكداً أنه "لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فبامكان الزوار العودة برا عن طريق حدود مهران".

 

وتابع أن "مرور رعايا الدول الاخرى عبر ايران للتوجه الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين ممنوع وغير متاح لهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذيرات سياسية من سيناريوهات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية
الحشد الشعبي: اميركا تمنع الطيران المسير الراصد للتحركات الارهابية
مستقل يحذر من تيارات خارجية تهدد نزاهة الانتخابات
كمين يطيح باثنين من ابرز عناصر داعش غربي الانبار
استشهاد امر فوج في الجيش بعد اسبوع على اصابته في “حلوان ديالى”
كتائب حزب الله: نتائج الحوار في واشنطن كانت محاولة لايهام الشعب العراقي
اتهامات لحزب بارزاني بجمع بطاقات النازحين في الإقليم
انتقادات لتعامل واشنطن مع البيشمركة بشكل مباشر
الحشد الشعبي يفصح عن خطة ثلاثية لتأمين الزيارة الأربعينية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دور السيد السيستاني دام ظله في وحدة وتماسك القاعدة الممهدة للإمام المنتظر ع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك